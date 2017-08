Chinese overheid verbiedt anoniem reageren online communities

De Chinese overheid heeft vorige week nieuwe regels ingesteld met betrekking tot het beheer en gebruik van online communities zoals fora. De beheerders moeten er voor zorgen dat gebruikers die berichten plaatsen, hun echte identiteit gebruiken voor accounts.

De nieuwe regels van de Cyberspace Administration of China zijn op 25 augustus gepubliceerd en reguleren het beheer van online communities. "Platforms voor en beheerders van online communities mogen het plaatsen van berichten van gebruikers die geen informatie over hun identiteit hebben gegeven niet toestaan", staat in de regels, zo constateert Quartz. De regels leggen daarnaast de verplichting op dat beheerders grondig onderzoek doen naar gebruikers van wie ze vermoeden dat ze niet hun echte naam gebruiken. De regels treden 1 oktober in werking.

De Chinese overheid heeft een lijst opgesteld van reacties die verboden zijn. Daaronder vallen niet alleen berichten die de nationale veiligheid schaden of tot haat aanzetten, maar ook comments die 'de nationale eer' schade toebrengen, bijgeloof promoten, geruchten verspreiden en beledigend zijn. Dat schrijft The Diplomat op basis van hun eigen vertaling. Bij overtreding van de regels moeten beheerders direct de autoriteiten inlichten.

China legt het anoniem gebruik van internet steeds verder aan banden. Bij het gebruik van grote online platforms als WeChat, Weibo en Tieba is het verstrekken van een echte naam al langer vereist. In een bericht in de Chinese krant Global Times wijst een professor van de Fudan University Cyberspace Research Center kritiek vanuit het Westen over het restrictieve beleid van de hand. "De kritiek is vooringenomen en negeert de ontwikkelingen en prestaties van de Chinese internetindustrie in de afgelopen jaren. De censuur heeft geen obstakels voor innovatie en ontwikkeling opgeworpen en dit bewijst dat het beleid in ieder geval in China geschikt is." Daarnaast wijst hij er op dat internet in veel landen, waaronder Europese landen, aan steeds strenger toezicht wordt onderworpen.