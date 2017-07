Apple verwijdert vpn-apps uit Chinese App Store

Apple lijkt alle vpn-software uit de Chinese versie van de App Store te hebben gehaald. Reden voor de verwijdering is dat de applicaties content bevatten die in China illegaal is; wat erop duidt dat de stap is genomen op verzoek van de autoriteiten.

ExpressVPN, een aanbieder van vpn-applicaties, merkte op dat de software uit de Chinese versie van de App Store is gehaald. Het bedrijf deed daarop een kleinschalig onderzoekje en merkte op dat er meer vpn-apps zijn verwijderd uit de App Store. Gebruikers die niet op een Chinees adres staan geregistreerd kunnen de applicaties overigens gewoon blijven downloaden.

Uit een reactie van Apple blijkt dat de software uit de App Store is verwijderd omdat de verbindingen via vpn niet toegestaan zijn in China. En dat druist in tegen de voorwaarden waar ontwikkelaars mee akkoord moeten gaan als zij hun apps via de App Store aanbieden.

Begin dit jaar begon China al met het hinderen van vpn-aanbieders. Eerder deze maand kwam het land met het verzoek aan internetproviders om klanten die verbinding leggen met vpn-diensten af te sluiten. Met vpn-verbindingen kunnen internetters de censuur in het land omzeilen, iets dat de autoriteiten willen voorkomen.