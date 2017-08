Tim Cook verdedigt verwijderen vpn-apps in China

Apple-topman TIm Cook is tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers ingegaan op het verwijderen van vpn-apps uit de App Store in China. Hij verdedigt deze stap, waarbij hij wijst op de nieuwe strengere regels in China, waardoor het bedrijf volgens hem niet anders kon.

Cook benadrukt in de toelichting dat Apple de vpn-apps liever niet had verwijderd, maar dat het bedrijf zich in alle landen waarin het opereert, aan de wet houdt. Hij benadrukt dat er nog altijd honderden vpn-apps beschikbaar zijn, maar dan wel buiten China. Cook hoopt dat China de strenge regels inzake vpn-verbindingen gaandeweg versoepelt.

Enkele dagen geleden bleek dat Apple alle vpn-software uit de Chinese versie van de App Store had gehaald. In een reactie gaf Apple toen al aan dat de software uit de App Store is verwijderd, omdat de verbindingen via vpn niet toegestaan zijn in China. Dat druist in tegen de voorwaarden waar ontwikkelaars mee akkoord moeten gaan als zij hun apps via de App Store aanbieden.

Begin dit jaar begon China al met het hinderen van vpn-aanbieders, waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben verleend. Eerder deze maand kwam het land met het verzoek aan internetproviders om klanten die verbinding leggen met vpn-diensten, vanaf 1 februari 2018 af te sluiten. Met vpn-verbindingen kunnen internetters de censuur in het land omzeilen, iets dat de autoriteiten willen voorkomen.

Uit de kwartaalcijfers van Apple blijkt dat het bedrijf in de afgelopen drie maanden 14,8 procent meer iPads heeft geleverd dan in hetzelfde derde kwartaal vorig jaar. Het totaal aantal geleverde iPads kwam uit op 11,4 miljoen. Het is voor het eerst in jaren dat Apple een stijging noteert bij de leveringen van iPads in de jaar-op-jaarvergelijking, wat waarschijnlijk deels komt doordat Apple voor het eerst sinds lange tijd in het voorjaar nieuwe iPads heeft geïntroduceerd. De omzet van Apple kwam in het afgelopen kwartaal uit op 45,4 miljard dollar. De winst bedroeg 8,7 miljard dollar, omgerekend zo'n 7,4 miljard euro.