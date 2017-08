Call of Duty: Modern Warfare Remastered krijgt definitief Prop Hunt-modus

De Remastered-versie van Call of Duty: Modern Warfare krijgt definitief de beschikking over de in het verleden populair gebleken Prop Hunt-modus. Gamers kozen op Twitter in overgrote meerderheid voor de toevoeging van Prop Hunt.

Vorige week organiseerde Raven Software, de ontwikkelaar van de game, een verkiezing op Twitter. Gamers konden kiezen tussen het toevoegen van Prop Hunt of de Slasher-modus. Er werd een aparte tweet voor elke modus geplaatst, waarna de gamemodus met de meeste retweets als winnaar uit de bus zou komen. Dat werd uiteindelijk Prop Hunt: deze modus kreeg meer dan 19.000 retweets, terwijl Slasher, een zombiemodus, niet verder dan 3000 stemmen kwam.

Prop Hunt werd voor het eerst op 30 maart geïntroduceerd bij Modern Warfare Remastered. Het bleek toen een populaire modus, maar de toevoeging was slechts tijdelijk van aard. Eind april en eind mei werd Prop Hunt opnieuw toegevoegd, maar ook nu was het slechts tijdelijk, en werd de modus na het weekend weer verwijderd. Raven Software gaat Prop Hunt nu blijvend toevoegen aan de game.

Prop Hunt is een hide-and-seek-modus, waarbij een team van bewapende aanvallers tot taak heeft het vinden van subjecten die zich verstoppen. Die spelers die zich moeten verschuilen kunnen zich daarbij vermommen als onopvallende objecten, zoals een tafel of een houten krat.

Modern Warfare Remastered is sinds eind juni beschikbaar als losse game voor de PlayStation 4 en is ook al even beschikbaar als directe aankoop via Steam. Uit de eerste ervaringen blijkt echter dat de game kampt met prestatieproblemen, en ook wordt er veel geklaagd over valsspelers. Onduidelijk is nog of er aan een oplossing voor de problemen wordt gewerkt.