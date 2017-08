CoD: Modern Warfare Remastered krijgt modus waarin objecten op spelers jagen

Call of Duty: Modern Warfare Remastered krijgt een variant op de Prop Hunt-modus, waarbij de rollen zijn omgedraaid en de objecten, zoals een stoel of een tv-toestel, zich niet langer hoeven te verstoppen voor hun belagers, maar juist zelf op jacht gaan. De modus is tijdelijk beschikbaar.

Ontwikkelaar Raven Software maakte het nieuws op Twitter bekend. De variant op de de Prop Hunt-modus, genaamd Mad Props, is vooralsnog tijdelijk beschikbaar. Vanaf vrijdagavond tot 25 augustus hoeven spelers die in de huid van de objecten kruipen zich niet langer te verstoppen, maar kunnen ze wraak nemen door de menselijke tegenstanders op te jagen.

Raven Software maakte begin augustus bekend Prop Hunt blijvend toe te voegen aan de game. De ontwikkelaar had een verkiezing op Twitter georganiseerd, waarbij gamers via retweets konden stemmen op Prop Hunt of de zombiemodus Slasher; de winnende modus zou definitief worden toegevoegd aan Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Prop Hunt won de stemming op overtuigende wijze.

Prop Hunt werd voor het eerst op 30 maart geïntroduceerd bij Modern Warfare Remastered. Het bleek toen een populaire modus, maar de toevoeging was in eerste instantie tijdelijk van aard. Eind april en eind mei werd Prop Hunt opnieuw toegevoegd, voor de duur van een weekend.

Prop Hunt is een hide-and-seek-modus, waarbij een team van bewapende aanvallers tot taak heeft het vinden van subjecten die zich verstoppen. Die spelers die zich moeten verschuilen, kunnen zich daarbij 'vermommen' als onopvallende objecten, zoals een tafel, een televisietoestel of een houten krat. Modern Warfare Remastered is sinds eind juni beschikbaar als losse game voor de PlayStation 4 en is ook al even beschikbaar als directe aankoop via Steam.