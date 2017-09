Open mp-bèta Call of Duty: WW2 voor pc is aan het eind van september speelbaar

De open multiplayerbèta van de Windows-versie van Call of Duty: WW2 wordt gehouden in het weekend van 29 september tot en met 2 oktober. De test moet zowel dienen als een voorproefje van de game als een gelegenheid om problemen in kaart te brengen.

Ontwikkelaar Sledgehammer Games maakt bekend dat de open multiplayerbèta toegankelijk zal zijn voor iedereen met een Steam-account. Welke content en features er precies in de bèta zullen zitten, wordt op een later moment pas bekendgemaakt. Wel laat Sledgehammer Games weten dat spelers minimaal een Intel Core i3-3225, 8GB ram en een Nvidia GTX 660 of diens equivalenten, in huis moeten hebben.

Call of Duty: WW2 is de eerste CoD-game sinds het bijna tien jaar oude World At War die naar de Tweede Wereldoorlog terugkeert. De game komt op 3 november wereldwijd uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Windows. Over de singleplayer van de game is nog niet heel veel bekend, maar van de multiplayer kon Tweakers alvast een voorproefje krijgen.