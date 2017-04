Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 19:10, 76 reacties • Feedback

Uitgever Activision heeft Call of Duty: WW2 gepresenteerd. De game speelt zich zoals verwacht af in een setting van de Tweede Wereldoorlog. Het spel moet 3 november uitkomen op in elk geval de PlayStation 4.

Activision ontwikkelt de aangekondigde game samen met Sledgehammer Games, dat is een van de studio's die aan de Call of Duty-reeks werkt. Andere studio's zijn Treyarch en Infinity Ward. De game richt zich op het deel van de oorlog waarbij de geallieerden de overhand krijgen en spelers zullen moeten vechten in onder meer Frankrijk, België en over de Rijn naar Duitsland. Of Nederland ook deel uitmaakt van de maps van CoD:WWII is niet bekend.

WWII volgt op Infinite Warfare dat Infinity Ward en Activision vorig jaar presenteerden. Het volgende spel in de reeks is niet de eerste game die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Dit gold ook al voor de eerste CoD-game en verschillende daaropvolgende titels. Eerder zei Activision al dat de game van dit jaar zou 'terugkeren naar zijn oorsprong'.

CoD: WWII komt op 3 november uit, in elk geval voor de PS4. De trailer en aankondiging vermelden wel dat de game op meerdere platforms zal uitkomen en het ligt voor de hand dat pc en Xbox One daartussen zitten, maar dat heeft Activision vooralsnog niet bevestigd. Tijdens E3 zal Activision meer laten zien van de multiplayer-modus van de game.