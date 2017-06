Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 16:37, 4 reacties • Feedback

Activision heeft tijdens een persconferentie van Sony op de E3-gamebeurs in Los Angeles een trailer van Call of Duty: WWII laten zien waarin multiplayergevechten te zien zijn, inclusief vliegtuigen, infanterie en tanks.

In de trailer is de zien dat er gevechten plaatsvinden op allerlei locaties, zoals in de Duitse stad Aken en in besneeuwde bosgebieden. De gebruikelijke handvuurwapens, zoals automatische geweren en jachtgeweren zijn te zien, maar ook stationaire machinegeweren en vlammenwerpers. Daarnaast nemen tanks deel aan de gevechten en kunnen vliegtuigen worden bestuurd. Zo is te zien hoe Duitse jachtbommenwerpers een Brits slagschip onder vuur nemen. Ook zijn Amerikaanse parachutisten te zien die landen in een door de Duitsers bezette stad.

In de video is een enorm kanon te zien dat sterk lijkt op het Schwerer Gustav-kanon. Dit kanon, met een kaliber van 80cm, woog bijna 1350 ton en kon enkel worden verplaatst met een speciale treinwagon. De Duitsers hebben het wapen in de Tweede Wereldoorlog ingezet bij de belegering van Sebastopol op de Krim en bij Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. Wellicht betekent dit dat er ook multiplayermaps gesitueerd zijn in Oekraïne en Rusland, en dat Sovjet-troepen dus ook gespeeld kunnen worden.

Naast de gebruikelijke multiplayermodi heeft de game een nieuwe modus: War. Dit is gebaseerd op een verhaal en betreft een asymmetrische strijd tussen teams met verschillende objectieven. Een van de scenario's die in deze nieuwe modus zal zitten, is de invasie van Normandië op D-day.

Activision kondigde Call of Duty: WWII eind april aan en maakte bekend dat de game zich richt op het deel van de oorlog waarin de geallieerden de overhand krijgen en spelers zullen moeten vechten in onder meer Frankrijk, België en over de Rijn in Duitsland. Of Nederland ook deel uitmaakt van de maps van CoD:WWII, is niet bekend. De game, die ook een singleplayercampagne bevat, wordt op 3 november uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

WWII volgt op Infinite Warfare, dat vorig jaar werd gepresenteerd door Infinity Ward en Activision. Het volgende spel in de reeks is niet de eerste game die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Dit gold ook al voor de eerste CoD-game en verschillende daaropvolgende titels. Eerder zei Activision al dat de game van dit jaar zou 'terugkeren naar zijn oorsprong'.