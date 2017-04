Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 19:57, 39 reacties • Feedback

Activision heeft bekendgemaakt dat het de nieuwe game in de Call of Duty-reeks komende woensdag wil onthullen. Uit eerder vrijgekomen materiaal was al op te maken dat de game zich af zou spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat door de aankondiging wordt bevestigd.

Op de aankondigingspagina is vooralsnog alleen een afbeelding te zien met een klok die aftelt naar woensdagavond. De titelpagina bevestigt het thema van de nieuwe game in de reeks. Eind maart verschenen er al ontwerpen van de verpakking van het spel en promotiemateriaal online, waaruit het thema op te maken was. De aangekondigde game ontwikkelt Activision samen met Sledgehammer Games, dat is een van de studio's die aan de Call of Duty-reeks werkt. Andere studio's zijn Treyarch en Infinity Ward.

De nieuwe Game, getiteld Call of Duty: WWII, volgt op Infinite Warfare dat Inifity Ward en Activision vorig jaar presenteerden. Het volgende spel in de reeks is niet de eerste game die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Dit gold ook al voor de eerste CoD-game en verschillende daaropvolgende titels. Eerder zei Activision al dat de game van dit jaar zou 'terugkeren naar zijn oorsprong'.

Bij de huidige aankondiging vermeldt Activision geen geplande releasedatum en geeft het geen details over de platforms waarop de game uitkomt.