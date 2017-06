Door Joris Jansen, woensdag 14 juni 2017 09:21, 74 reacties • Feedback

Call of Duty: WWII, de shooter van Activision die op 3 november uitkomt, maakt het voor de geallieerden en de Duitsers mogelijk om dezelfde wapens te gebruiken. Dit was ook al het geval in Call of Duty: World at War, maar bijvoorbeeld niet in de originele Call of Duty.

Sean Soucy van ontwikkelaar Sledgehammer Games heeft op de E3-gamebeurs in Los Angeles tegenover PC Gamer toegelicht dat deze keuze is gemaakt omdat spelers volgens hem gewend zijn aan het tot hun beschikking hebben van hun eigen, favoriete selectie aan wapens. Kennelijk is Sledgehammer bang dat spelers niet blij zijn als ze hun favoriete Duitse of Amerikaanse wapen niet meer kunnen gebruiken als ze in het andere team belanden.

In Call of Duty: WWII wordt in de multiplayer een nieuwe vorm van personageontwikkeling geïntroduceerd. Er kunnen geen 'classes' meer worden gemaakt. In plaats daarvan treden spelers toe tot een van de vijf beschikbare divisies: 'infantery', 'airborne', 'mountain', 'armored' en 'expeditionary'. Elk van deze divisies heeft een eigen speelstijl en kenmerkende wapens, ook al heeft elke divisie toegang tot alle wapens en zijn er wat dat betreft geen restricties. Er zijn ook geen 'perks' meer aanwezig; dit wordt vervangen door een bepaalde divisietraining, die uniek is voor de divisie waarin de speler zich bevindt. Dit levert waarschijnlijk extra vaardigheden op.

Call of Duty: WWII komt uit op 3 november. Spelers die een pre-order plaatsen, krijgen toegang tot de gesloten bèta, die als eerste op 25 augustus verschijnt op de PlayStation 4. Voor de Xbox One start de bèta op 1 september en voor de pc moet de begindatum van de bèta nog bekend worden gemaakt.

