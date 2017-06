Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 09:33, 94 reacties • Feedback

Submitter: Ravefiend

De aanleg van de trans-Atlantische internetverbinding met een capaciteit van 160Tbit/s heeft de Europese kust bereikt. Vorig jaar werden de plannen voor de aanleg aangekondigd; in oktober moet het project van Facebook en Microsoft gereed zijn.

Na een reis van 6600km heeft de boot die de kabel uitrolt, de Baskische kust bereikt, schrijft de Spaanse krant El País. Op 24 mei vertrok het schip vanuit Virginia Beach, waar de kabel in de VS op land is aangesloten. De initiatiefnemers spreken van een belangrijke mijlpaal. De onderzeese kabel wordt nu aangesloten op bestaande glasvezelnetwerken in Europa, die de belangrijkste datacentra in Parijs, Frankfurt, Amsterdam en Londen met elkaar verbinden.

Facebook en Microsoft zijn de opdrachtgevers voor de aanleg van de kabel. Vorig jaar in mei kondigden ze het project met de naam Marea aan, dat is het Spaanse woord voor getijde. Telxius, de infrastructuurtak van communicatiegigant Telefónica, is verantwoordelijk voor de aanleg. Ook zal dat bedrijf de kabel blijven beheren en na de aanleg de resterende capaciteit verkopen aan derden.

De kabel is voorzien van acht vezelparen en het ontwerp is daarmee aanvankelijk goed voor een capaciteit van 160Tbit/s, ofwel 20 terabyte per seconde. De nieuwe kabelroute ligt ten zuiden van de bestaande trans-Atlantische kabels, die in de VS voornamelijk rond New York en New Jersey aan land komen. De bedrijven zeggen de onderzeese kabel nodig te hebben om de steeds groter wordende datastroom tussen datacenters in de VS en Europa aan te kunnen.