Microsoft en Facebook leggen met succes trans-Atlantische 160Tbit/s-kabel

Facebook, Microsoft en infrastructuurbedrijf Telxius hebben met succes een onderzeese hogecapaciteitskabel gelegd tussen het Amerikaanse Virginia en het Spaanse Bilbao. De kabel biedt een bandbreedte van 160Tbit/s en is onder andere voor clouddiensten bedoeld.

De zogenoemde Marea-kabel heeft een lengte van 6600 kilometer en weegt in totaal 4,65 miljoen kilogram. Het gehele project, van ontwerp, productie en uitrol duurde twee jaar en volgens Microsoft is dat drie keer sneller dan gemiddeld bij onderzeese kabels. Vijf maanden geleden begon de aanleg van de verbinding.

De kabel ligt langs bestaande trans-Atlantische kabels maar is fysiek gescheiden, om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de verbinding tussen de VS en Europa te verbeteren. Volgens Microsoft toonde de schade van orkaan Sandy, in 2012, aan de oostkust van de VS aan dat de betrouwbaarheid van de verbinding tussen Europa en de VS moest verbeteren. Onder andere kwamen toen serverruimtes onder water te staan, wat tot verbindingsproblemen leidde.

De Atlantische verbinding transporteert nu al 55 procent meer data dan de kabels in de Grote Oceaan, die de VS met Azië en Australië verbindt, en 40 procent meer dan die tussen de VS en Zuid-Amerika. Volgens Microsoft gaat het datatransport enorm toenemen, onder andere door cloud- en streamingdiensten. Daarnaast moet de kabel inspelen op de groei van internet in Afrika. Nu het project is afgerond beginnen de voorbereidingen voor de inwerkingstelling. Begin 2018 moet de kabel in gebruik genomen worden.