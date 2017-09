Belgische hacker krijgt toegang tot interne communicatie bedrijven via truc

Het is een Belgische hacker gelukt om bij bedrijven via een truc toegang te krijgen tot interne communicatie. De truc werkt via de helpdesk van bedrijven. Die maakt vaak gebruik van een geautomatiseerd systeem om tickets aan te maken.

Om de tickets af te handelen, krijgen klanten veelal een tijdelijk e-mailadres op het domein van het bedrijf, schrijft de Belgische Inti de Ceukelaire. Het bleek mogelijk om met dat e-mailadres bij veel bedrijven toegang te krijgen tot interne communicatie via bijvoorbeeld Slack of Yammer. Die diensten werken vaak met een e-mailadres op het domein van het bedrijf om toegang te krijgen.

Volgens de ethische hacker bleken medewerkers in die Slack-kanalen vervolgens onvoorzichtig om te springen met bijvoorbeeld wachtwoorden voor interne systemen of social media, waardoor een kwaadwillende via de zoekfunctie van zo'n chatprogramma makkelijk achter belangrijke wachtwoorden zou kunnen komen.

Waar het ook fout gaat, is dat veel bedrijven niet aan e-mailverificatie doen. Daardoor kon de hacker zelfs zonder e-mailadres op het domein van een bedrijf toegang krijgen tot de interne communicatie. Zo schreef hij zich op videodienst Vimeo in onder de naam feedback@slack.com, waarna hij op Slack via de 'find my workspace'-functie zich aanmeldde voor het Slack-kanaal van Vimeo. Support@vimeo.com registreerde de verificatiemail van Slack als supportticket van feedback@slack.com, waardoor de link in de Vimeo-helpdeskomgeving van de hacker verscheen.

Slack heeft het lek gedicht door een token toe te voegen aan zijn mailadressen, waardoor de laatste truc niet meer werkt. Het lek dat werkt via een tijdelijk e-mailadres op het domein van het bedrijf blijft werken, omdat het gaat om een functie van Slack en niet een bug. Bedrijven moeten dat zelf verhelpen. Andere chatdiensten als Yammer zijn nog steeds vatbaar voor de truc.

Het is niet de eerste keer dat De Ceukelaire een lek in een bekende webdienst openbaart. In januari vond hij bugs bij Facebook, waardoor hij verborgen telefoonnummers kon opzoeken via het sociale netwerk.