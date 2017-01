Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 17:26, 41 reacties • Feedback

Submitter: Humbatiki

Een Belgische ethische hacker heeft enkele bugs ontdekt in de sociale netwerkdienst die het mogelijk maakt om van accounthouders telefoonnummers te achterhalen, ook als die verborgen zijn. Hij wil nog niet zeggen hoe zijn truc werkt.

De ethische hacker, Inti De Ceukelaire, wil eerst Facebook de kans geven om de bugs te verhelpen en bovendien kunnen gebruikers in de tussentijd hun telefoonnummer verwijderen, zegt hij tegen het Belgische Radio 1. Hij belooft over enkele weken meer uitleg te geven over de bugs.

Het is geen eenvoudige exploit, zegt hij op Twitter. Per account duurt het een half uur tot drie kwartier om het telefoonnummer boven water te krijgen. De Ceukelaire heeft contact met Facebook over de fouten die de truc mogelijk maken.

Het zou een botnet vereisen om met deze truc alle nummers in de Benelux te pakken te krijgen. Na honderd pogingen zit hij tegen een 'rate limit' en kan hij niet verder zoeken. Hij heeft via de truc diverse nummers van bekende Vlamingen in bezit gekregen.

Facebook heeft nog niet gereageerd op het lek. Het sociale netwerk staat erom bekend snel te reageren op gemelde fouten in de dienst en het beloont bovendien in sommige gevallen ook de vinder ervan.

De afbeelding wekt de indruk dat de exploit werkt via het zoeken van het nummer via het zoekvenster. Dat is onjuist: dit is alleen om te laten zien dat het gevonden nummer inderdaad bij het account van deze bekende Vlaming hoort