Belgische overheidssite voor verkeersboetes bevatte privacylek

De site waar Belgen hun verkeersboetes online kunnen betalen bevatte maandenlang een privacylek, waardoor op eenvoudige wijze persoonsgegevens van andere verkeersovertreders waren in te zien. De FOD heeft hiermee de Belgische privacywet overtreden.

De site Verkeersboeten.be gaf toegang tot de namen, nummerplaten en de hoogte van de boete van hardrijders. Wie bij de site van de Federale Overheidsdienst Justitie inlogt om zijn boete te betalen, moet daarvoor het nummer van het proces verbaal, de datum van de overtreding en de captcha-code invoeren. Door het nummer van het proces verbaal aan te passen, was het eenvoudig mogelijk de gegevens van anderen in te zien, ontdekte het maandelijkse vakblad Verkeersspecialist.

De Privacycommissie verklaart aan De Standaard dat de FOD Justitie de privacywet overtreden heeft door niet 'de vertrouwelijkheid en beveiliging van data te garanderen'. "Bovendien heeft de FOD een voorbeeldfunctie als overheidsdienst. Het gaat ook om gerechtelijke gegevens, wat extra gevoelige materie is", aldus Caroline de Geest van de autoriteit. FOD Justitie introduceerde de site in juli. Op 8 september is de site na de melding van het privacylek aangepast waardoor de namen van overtreders niet meer in te zien zijn, maar de overige gegevens zoals kenteken zijn nog wel inzichtelijk.