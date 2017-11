Organisaties hoeven geen melding meer te doen als ze persoonsgegevens verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat organisaties vanaf 6 november geen melding bij de toezichthouder meer hoeven te maken, op het moment dat ze persoonsgegevens verwerken.

Tot 25 mei 2018 kunnen organisaties nog steeds melding doen van het verwerken van persoonsgegevens, maar vanaf dinsdag zal de toezichthouder niet meer handhavend toezien op de naleving van deze meldplicht. Deze verandering hangt samen met komst van de Europese privacyverordening, de zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 overal in de EU wordt ingevoerd.

Er is nog wel een meldplicht als er sprake is van gegevensverwerking met een bepaald risico. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het voornemen om voor derden strafrechtelijke gegevens te verwerken. In zo'n geval doet de toezichthouder een voorafgaand onderzoek, waarbij wordt gekeken of aan de eisen van de wet wordt voldaan. Pas als dat het geval is, en de AP geeft goedkeuring, kunnen de gegevens worden verwerkt. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zorgt het stoppen van het handhaven op de meldingsplicht voor een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten voor organisaties.

De algemene verordening gegevensbescherming brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Zo moeten EU-burgers beter geïnformeerd worden over de verwerking van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld in welke gevallen deze aan een derde partij worden doorgegeven. Daarnaast wordt het recht om vergeten te worden versterkt en verduidelijkt. Dit recht kwam voort uit een uitspraak van het Hof van Justitie en houdt onder andere in dat zoekmachines zoekresultaten met betrekking tot personen op verzoek moeten verwijderen als deze niet meer relevant zijn of niet meer kloppen.

Daarnaast krijgen privacytoezichthouders meer bevoegdheden en kunnen zij een boete aan organisaties opleggen die oploopt tot vier procent van de jaaromzet, waarmee effectieve handhaving mogelijk gemaakt moet worden. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens van de ene dienstverlener naar de andere over te hevelen door regels over data portability. Tot slot moeten bedrijven een 'Data Protection Officer' aanstellen en is er een Europese vorm van de meldplicht datalekken ingevoerd.