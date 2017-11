AP: UWV liet gevoelige persoonsgegevens beheren door onbevoegden

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een eigen onderzoek geconstateerd dat het UWV in strijd met de privacywetgeving heeft gehandeld door onder andere onbevoegde medewerkers gezondheidsgegevens van mensen te laten verwerken.

Het gaat specifiek om medewerkers van de afdeling verzuimbeheersing, die toezien op ziekmeldingen in het kader van Ziektewetuitkering. Zij vragen aan werknemers die zich ziek hebben gemeld om gegevens over hun gezondheid te delen, zodat de vraag om een uitkering kan worden beoordeeld. Daarbij is standaard geen (verzekerings)arts aanwezig, terwijl dat volgens de toezichthouder op grond van de wet wel had gemoeten.

Uit het onderzoek blijkt dat uitkeringsinstantie UWV onder andere de persoonsgegevens laat verwerken door verzuimbeheermedewerkers, zodat de controletaak goed kan worden uitgevoerd en er sprake is van een doelmatige inzet van schaarse middelen. Deze redenen zijn volgens de toezichthouder echter onvoldoende om te gelden als gerechtvaardigde uitzondering op de hoofdregel dat dergelijke persoonsgegevens over iemands gezondheid niet mogen worden verwerkt.

Het UWV heeft gezegd zijn werkwijze aan te passen, zodat deze overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer zal voorkomen. De medewerkers verzuimbeheersing gaan werken onder supervisie van een verzekeringsarts, zodat deze arts verantwoordelijk wordt voor de verwerking van gezondheidsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat nu nog niet over tot handhaving, maar is dat wel van plan als de overtreding blijft voortduren. Eventueel kan de toezichthouder dan overgaan tot het opleggen van een boete.

Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vastgesteld dat er bij het werkgeversportaal van het UWV, waar werkgevers en arbodiensten ziekteverzuimgegevens van werknemers invoeren en bekijken, geen sprake is van een goede beveiliging. De AP vindt dat two-factorauthenticatie hier verplicht is, omdat het gaat om gevoelige gegevens. Omdat geen gebruik werd gemaakt van deze beveiliging, handelt het UWV volgens de AP in strijd met de wet. Het UWV komt vanaf mei 2018 wel met two-factorauthenticatie voor het portaal. De genomen maatregelen om tot die tijd de beveiliging sterker te maken dan enkel het gebruik van een loginnaam en wachtwoord, zijn volgens de toezichthouder echter onvoldoende. Het UWV heeft gezegd de beveiliging te verbeteren, al is niet duidelijk op welke manier dat gebeurt.