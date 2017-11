Telecom-directeur van toezichthouder ACM vertrekt naar Facebook

De directeur Telecom, Vervoer en Post bij de Autoriteit Consument & Markt gaat bij Facebook de positie van directeur Public Policy Europe bekleden. Hij gaat zich onder andere op mededinging richten, waar Facebook regelmatig over onder vuur ligt.

De directeur Telecom, Vervoer en Post van de ACM, Johan Keetelaar, heeft zijn vertrek naar Facebook in een e-mail aan relaties bekendgemaakt, schrijft het FD. In februari 2018 gaat hij bij het sociale netwerk aan de slag. Voor hij bij de ACM werkte, zat Keetelaar bij de Opta. Daarnaast is hij betrokken bij Berec, het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders.

Als directeur Public Policy wordt Keetelaar onder andere verantwoordelijk voor samenwerking en lobbywerk van Facebook met overheden en ngo's over onderwerpen als privacy, mededinging en beveiliging. Facebook lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur over dit soort onderwerpen.

In 2015 sprak de vice-president van Facebook Public Policy Europe zich uit tegen de onderzoeken in afzonderlijke Europese lidstaten door toezichthouders, waarbij Nederland en België met name genoemd werden. "Deze autoriteiten dreigen Europa minder voortvarend te maken", was toen de mening, waarbij gesproken werd van een 'verontrustend beeld'. Facebook gaf de voorkeur aan Europese regelgeving, in plaats van te moeten voldoen aan de veranderlijke regelgeving van 28 landen. Tegenover De Financiële Telegraaf laat de ACM weten geen moeite te hebben met de overstap, aangezien 'de uitwisseling tussen private bedrijven en publieke instellingen tot goede dingen' zou kunnen leiden.

In mei van dit jaar legde de Europese Commissie Facebook een boete op van 110 miljoen euro, wegens het verstrekken van misleidende informatie over de WhatsApp-overname. De Duitse mededingingsautoriteit onderzoekt sinds 2016 of Facebook misbruik maakt van zijn machtspositie door met zijn gebruiksvoorwaarden privacywetgeving te schenden; de Duitse autoriteit heeft gezegd de resultaten van dit onderzoek voor het einde van dit jaar te publiceren. In meerdere lidstaten lopen of liepen onderzoeken over inbreuk op privacywetten. In Nederland constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het bedrijf de privacyregels overtrad.