Privacyautoriteiten EU: datadelen WhatsApp en Facebook kan nog niet doorgaan

De Artikel 29-werkgroep, waarin alle EU-privacyautoriteiten zijn verenigd, heeft een brief gestuurd aan WhatsApp. De organisatie is niet tevreden met de stappen die WhatsApp tot nu toe heeft gezet en zegt dat datadelen met Facebook nog niet door kan gaan.

In de brief staat dat de organisatie eind vorig jaar al zijn bedenkingen duidelijk heeft gemaakt en dat WhatsApp in de tussentijd 'geen tevredenstellende oplossing heeft geboden, ondanks het feit dat er geruime tijd is verstreken'. De werkgroep stelt vast dat WhatsApp inmiddels een gedeelte in zijn faq heeft gepubliceerd, waarin het Europese gebruikers aanvullende informatie geeft over het vorig jaar aangekondigde datadelen met Facebook. De werkgroep zegt dat deze maatregel niet voldoende is om aan de EU-privacyregels te voldoen.

Zo verwerkt WhatsApp de gegevens op basis van toestemming van zijn gebruikers, maar volgens de werkgroep is niet aan de vereisten voor toestemming voldaan. Toestemming moet bijvoorbeeld vrij gegeven worden en op basis van voldoende informatie. Ook zou het delen van data tussen WhatsApp en zijn moederbedrijf niet op basis van een gerechtvaardigd belang van het bedrijf kunnen plaatsvinden zonder dat er 'adequate controle en waarborgen voor gebruikers zijn'.

De privacyautoriteiten informeren WhatsApp dat ze een taskforce in het leven hebben geroepen onder leiding van de Britse privacywaakhond. Het bedrijf moet daarmee samenwerken om tot een oplossing te komen voor de genoemde problemen. Zolang die oplossing er niet is, wil de werkgroep dat het datadelen tussen WhatsApp en Facebook nog niet doorgaat. WhatsApp stopte ongeveer een jaar geleden met die praktijk, nadat de werkgroep daar eerst om had gevraagd. In april leek het er nog op dat er snel een akkoord tussen WhatsApp en de privacyautoriteiten zou komen.