maandag 30 januari 2017

De Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Bundesverband heeft een aanklacht tegen WhatsApp ingediend bij een Berlijnse rechter. Onderwerp van het geschil is het doorgeven van gebruikersgegevens aan moederbedrijf Facebook.

In een mededeling schrijft de organisatie dat de datadoorgifte en het opslaan van gegevens door WhatsApp in haar ogen illegaal zijn. Bovendien moet 'het recht op zelfbeschikking op het gebied van informatie ook in tijden van big data gewaarborgd blijven'. In september eiste de organisatie al dat WhatsApp met de doorgifte van gegevens zou stoppen. Daarbij werd de gang naar de rechter niet uitgesloten.

De Facebook-dochter kondigde in augustus aan gegevens te gaan delen met het moederbedrijf. In november stopte WhatsApp tijdelijk met het doorgeven van de gegevens nadat Europese privacyautoriteiten dit hadden geëist. In september had de privacywaakhond van de Duitse deelstaat Hamburg aan Facebook gevraagd om de opgeslagen WhatsApp-gegevens te wissen.

WhatsApp vertoont op verschillende punten onrechtmatig gedrag, stelde de Verbraucherzentrale Bundesverband eerder. Zo hanteert de dienst een opt-out voor het verzamelen van gegevens voor de verbetering van advertenties op Facebook. Gebruikers zouden echter de mogelijkheid moeten krijgen om toestemming te geven voordat er verwerking van gegevens plaatsvindt. Daarnaast worden volgens de consumentenorganisatie bijvoorbeeld ook telefoonnummers van gebruikers die niet gebruikmaken van WhatsApp aan Facebook doorgegeven.