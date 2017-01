Door Emile Witteman, maandag 30 januari 2017 11:52, 18 reacties • Feedback

Bandai Namco heeft aangekondigd dat de Namco-oprichter Masaya Nakamura op 22 januari is overleden. Bandai Namco is één van de grootste gamebedrijven in Japan en was bijzonder succesvol tijdens het arcadetijdperk.

Bandai Namco heeft de dood van de oprichter maandag bekendgemaakt. Nakamura heeft in 1955 het bedrijf Nakamura Manufacturing opgericht, dat zich specialiseerde in het ontwerpen van analoge arcadekasten. Later werd de naam veranderd naar Nakamura Arcade Machine Corporation, kortweg Namco. Nadat het bedrijf in 1974 de Japanse tak van Atari overnam, is het zich gaan specialiseren in arcadevideogames. Het populairste voorbeeld hiervan is Pac-Man.

Toen Namco in 1993 de filmstudio Nikkatsu overnam, is Nakamura zich bezig gaan houden met filmproductie. Bij enkele films van de studio heeft Nakamura gediend als uitvoerend producent. De films zijn alleen in Japan uitgebracht. In 2006 nam Namco gamestudio Bandai over, wat onder andere resulteerde in een samenvoeging van de namen van de twee bedrijven.

In 2007 is Nakamura door de Japanse overheid de Orde van de Rijzende Zon overhandigd, uit dank voor zijn bijdragen aan de Japanse industrie. In 2010 werd hij geïnaugureerd bij de Video Game Hall of Fame, ter ere van het dertigjarige bestaan van Pac-Man. Nakamura is 91 jaar geworden.