Door Paul Hulsebosch, woensdag 19 april 2017 12:52, 5 reacties • Feedback

Een team van uitgever Bandai Namco werkt aan Code Vein, een actie-rpg die gemaakt wordt op basis van Unreal Engine 4. Er is weinig meer bekend over de game dan dat vampiers de hoofdrol spelen in een futuristische setting. De game moet in 2018 op de markt komen.

De eerste details over Code Vein komen naar buiten via het Japanse tijdschrift Famitsu. De onthulling volgt op een trailer die uitgever Bandai Namco een week geleden online zette. Daarin vraagt de uitgever aandacht voor de hashtag PrepareToDine, maar liet het nog niet los bij welke game de beelden hoorden. Code Vein wordt een actie-rpg in een futuristische setting waarin Revenants de hoofdrol spelen. Dat zijn vampiers die sterk afhankelijk zijn van het bloed van anderen. De Revenants leven in een wereld die Vein heet, tevens een verwijzing naar de aderen waar ze het bloed uit moeten zuigen. Revenants die een tekort hebben aan bloed, veranderen in monsters, de zogenaamde Lost.

Revenants kunnen niet alleen bloed zuigen, maar dragen ook wapens als enkel- en dubbelhandige zwaarden, hamers en speren. Die zijn nodig in de vele dungeons die de game rijk is. Volgens Famitsu zijn die dungeons zeer uitdagend. Om die reden krijgt de speler een computergestuurde 'buddy' mee die helpt bij het vechten. Revenants beschikken bovendien over bovennatuurlijk krachten, al is niet bekend welke dat zijn.

Code Vein wordt gemaakt door een intern team van Namco Bandai, dat eerder verantwoordelijk was voor de God Eater-games. Het team staat onder leiding van Yusuke Tomizawa. Volgens Famitsu zou de game ergens in 2018 moeten verschijnen en is de productie pas tot 35 procent gevorderd. Het team maakt gebruik van Unreal Engine 4. Voor welke platformen Code Vein gaat verschijnen, is niet bekend.