Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 19:30, 2 reacties • Feedback

Uitgever Bandai Namco heeft in een trailer de eerste beelden getoond van Code Vein, een rpg die in 2018 moet gaan uitkomen. De game was al aangekondigd, maar de uitgever hield nog onder de pet hoe de gameplay eruit zag.

De trailer toont de futuristische setting van Code Vein, waarin 'de mensheid zoals die er was er niet meer is'. Een stem vertelt over die wereld, waarin de 'Lost' rondlopen, vampiers die door een tekort aan bloed zijn veranderd in monsters en in de zoektocht naar bloed elkaar vermoorden. De hoofdpersoon, een Revenant, moet die Lost verslaan. Revenants zijn ook vampiers en veranderen bij een tekort aan bloed in Lost.

Revenants kunnen niet alleen bloed zuigen, maar dragen ook wapens als enkel- en dubbelhandige zwaarden, hamers en speren. Die zijn nodig in de vele dungeons die de game rijk is. Revenants beschikken bovendien over bovennatuurlijk krachten.

Code Vein wordt gemaakt door een intern team van Namco Bandai, dat eerder verantwoordelijk was voor de God Eater-games. Het team staat onder leiding van Yusuke Tomizawa. De game verschijnt in 2018. Het team maakt gebruik van Unreal Engine 4. Voor welke platformen Code Vein gaat verschijnen, is niet bekend. Vermoedelijk volgen meer details over de game op de gamebeurs E3, die volgende maand plaatsvindt in de Amerikaanse stad Los Angeles.