Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 20:18, 87 reacties • Feedback

Submitter: MrAndy9797

Microsoft-directeur Satya Nadella heeft bevestigd dat het bedrijf smartphones zal blijven maken. Nadella tekent daarbij aan dat die een andere vorm zullen hebben dan smartphones die tot nu toe op de markt zijn verschenen.

Nadella verwijst in een vraaggesprek in de Make Me Smart-podcast van Marketplace, waar het fragment rond 31 minuten te horen is, naar de Surface-lijn van producten van Microsoft. "Niemand voor ons had 2-in-1's bedacht en we hebben die categorie gecreeerd. Die categorie is nu succesvol op een punt waar er meer 2-in-1's zijn bijgekomen. Dat is wat we willlen doen. We zullen telefoons blijven maken, maar die zien er anders uit dan vandaag de dag."

De Microsoft-directeur duidt die nieuwe vorm aan als een wijziging 'in vorm en functie', maar gaat er verder niet op in wat die wijziging zou moeten zijn. Tweakers zei begin vorig jaar in een achtergrondverhaal over de toekomst van Windows Phone dat Microsoft in de richting dacht om van smartphones desktops te maken. Sinds die tijd heeft het bedrijf aangekondigd dat het emulatie van win32-programma's van Windows-computers mogelijk maakt op apparaten met een Snapdragon 835-soc van Qualcomm. Die ARM-soc zit in huidige smartphones.

De laatste smartphone die Microsoft zelf uitbracht is de Lumia 650 van meer dan een jaar geleden. Daarvoor bracht het onder meer de 550, 950 en 950 XL uit. Microsoft nam enkele jaren geleden de telefoontak van Nokia over om smartphones te maken.

