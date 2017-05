Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 20:35, 37 reacties • Feedback

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI kon afgelopen half jaar bij de helft van de ingenomen smartphones en tablets geen gegevens inzien vanwege encryptie. De dienst verwijst naar het toegenomen gebruik van versleuteling als 'going dark'.

Het ging binnen een half jaar om drieduizend apparaten waar de FBI geen toegang tot kreeg, schrijft directeur James Comey aan de Amerikaanse senaatscommissie. Vermoedelijk gaat het daarbij om apparaten met iOS en Android. Beide mobiele besturingssystemen hebben in veel gevallen standaard encryptie aanstaan. Bovendien zorgen vingerafdrukscanners ervoor dat veel mensen beveiliging aanzetten op hun toestel.

Comey zegt dat FBI-medewerkers per geval bekijken of er andere manieren zijn om data van toestellen te krijgen. Ook maakt de dienst meer gebruik van wel beschikbare data, waaronder veel metadata. Metadata zijn gegevens over bijvoorbeeld internetsessies of telefoontjes, zoals logs van wie aan wie e-mails heeft gestuurd of wie met wie heeft gebeld op welke momenten.

Door de beperkte toegang tot data komt de FBI naar eigen zeggen in de knel met opsporing en bewijsvoering in zaken die het behandelt. "In onze ogen vormen de vereisten om legaal toegang tot data te krijgen - zoals verzoeken aan een rechtbank voor een inbeslagname of afluisteren - voldoende waarborg voor privacy en beveiliging." De dienst pleit ervoor om meer toegang te krijgen tot data. "De FBI is actief in gesprek met relevante stakeholders, zoals bedrijven die technische diensten leveren, om ze te onderwijzen over de bijtende effecten die 'going dark' heeft op publieke veiligheid en de wetgeving."

Ook in Nederland zijn de gevolgen van het toegenomen gebruik van versleuteling op opsporing een politiek onderwerp. De Nederlandse regering heeft zich meermaals uitgesproken voor het gebruik van encryptie. Dankzij de nieuwe Wiv krijgen de geheime diensten wel meer bevoegdheden.