woensdag 3 mei 2017

Nissan heeft een prototype laten zien van de Signal Shield, een add-on voor de armsteun van zijn nieuwe Juke-auto die fungeert als kooi van Faraday. Als automobilisten hun smartphone daarin stoppen, raken ze niet afgeleid door notificaties.

Nissan toont de Signal Shield in een video en vermeldt erbij dat het slechts nog gaat om een prototype en niet om een product dat verkrijgbaar is. Het zal mogelijk zijn om in de Signal Shield een kabel naar de telefoon te laten lopen voor bijvoorbeeld opladen en het luisteren van muziek via een audiokabel. Signaal ontvangen moet echter onmogelijk zijn.

Met Signal Shield wil Nissan tegengaan dat automobilisten tijdens het rijden worden afgeleid door notificaties. Het is al enige jaren bekend dat automobilisten meer ongelukken veroorzaken als ze tijdens het rijden op hun smartphone bezig zijn.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat veel gebruikers de oplossing van Nissan zien zitten. Een kooi van Faraday betekent ook dat ze compleet onbereikbaar zijn voor de buitenwereld, ook als er noodgevallen zijn. Bovendien verbruikt een smartphone die op zoek is naar signaal maar niets kan vinden meer energie, waardoor de accu sneller leeg gaat.

Het is lang niet het enige initiatief om afleiding van de smartphone tijdens het rijden tegen te gaan. Samsung Benelux presenteerde onlangs een app met datzelfde doel. De Samsung-app schakelt zichzelf in tijdens het rijden en verstuurt namens de gebruiker automatisch antwoorden via onder meer WhatsApp en Facebook Messenger.