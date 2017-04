Door Arnoud Wokke, donderdag 27 april 2017 07:25, 13 reacties • Feedback

Samsung Benelux is bezig met het testen van een app die contacten automatisch een antwoord moet sturen als gebruikers op de fiets zitten of aan het autorijden zijn. Zo moet het makkelijker zijn om in het verkeer van de smartphone af te blijven.

Volgens de site van Samsung detecteert de app via gps en bewegingssensoren of de gebruiker zich in het verkeer bevindt en schakelt zich dan automatisch in. De app geeft wel een melding, zodat gebruikers weten dat de app automatisch antwoorden zal sturen als er berichten binnenkomen. Gebruikers die bijvoorbeeld in een trein zitten of als passagier in een auto zitten, kunnen de app dan uitzetten.

Samung zoekt vijfhonderd testers om uit te proberen of de app goed werkt. Als hij uitkomt, zal de app een standaardantwoord bevatten, maar ook een 'fun'-antwoord met animatie en de optie om een eigen antwoord te formuleren.

Het is onbekend wat de precieze functies van de app zullen zijn. Zo is het niet bekend in welke chatapps In Traffic Reply automatisch antwoord kan geven. Ook is het onbekend of het alleen om chatten gaat of ook bijvoorbeeld om mails.

De smartphonemaker is niet de eerste die een dergelijke app bedenkt. Er zijn al enkele jaren apps en diensten die het gebruik van de smartphone in het verkeer proberen te verminderen door onder meer notificaties te onderdrukken en automatische antwoorden te versturen.