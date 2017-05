Door Joris Jansen, maandag 15 mei 2017 17:43, 15 reacties • Feedback

Submitter: Dutchredgaming

Samsung Benelux heeft een app voor smartphones uitgebracht die contacten die bellen of berichten sturen automatisch een antwoord stuurt als de ontvanger aan het fietsen is of in de auto zit. Volgens Samsung zullen verkeersdeelnemers hierdoor vaker hun aandacht op de weg houden.

De app heet In Traffic Reply en kan onder andere korte cartoons versturen die op een grappige manier over te brengen dat de ontvanger in het verkeer zit en niet kan opnemen of reageren. Om de app in gebruik te nemen moeten gebruikers toegang geven tot notificaties en gps. Vervolgens moet er worden gekozen welke apps gekoppeld moeten worden en welke reacties er automatisch dienen te worden verstuurd. In Traffic Reply is beschikbaar in de Google Play Store

Volgens Samsung schakelt de app automatisch in zodra de gebruiker op de fietst zit of met de auto rijdt, waarbij notificaties en geluiden op stil worden gezet en de app automatisch reageert op binnenkomende berichten of gesprekken. De app geeft wel een melding zodra deze actief is, zodat gebruikers weten dat de app automatisch antwoorden zal sturen als er berichten binnenkomen. Gebruikers die bijvoorbeeld in een trein zitten of als passagier in een auto zitten, kunnen de app dan uitzetten.

Naast het automatisch beantwoorden van oproepen kan de app ook automatische antwoorden geven in WhatsApp, Facebook Messenger en de sms-app van de telefoon. Het lijkt erop dat het met In Traffic Reply niet mogelijk is om ook automatisch een antwoord te sturen ingeval van binnenkomende e-mails.

De app laat de gebruiker kiezen uit drie verschillende soorten automatisch reacties. Een standaardantwoord behelst een kort stuk tekst waarin staat dat de ontvanger niet bereikbaar is vanwege het fietste of autorijden. Een andere is optie een animatie die op een grappige manier de boodschap van verkeersdeelneme en onbereikbaarheid moet overbrengen. Tot slot kan de gebruiker zelf een gepersonaliseerde boodschap schrijven die dan automatisch wordt verstuurd.

In Traffic Reply is alleen beschikbaar voor telefoons met het besturingssysteem Android 5.0 Lollipop en hoger. De app is geschikt voor alle Android-toestellen en is dus niet uitsluitend te gebruiken op Samsung-smartphones.

In Traffic Reply is bedacht door Cheil Amsterdam, een reclamebureau. De app is niet de eerste in zijn soort. Er zijn al enkele jaren apps en diensten die het gebruik van de smartphone in het verkeer proberen te verminderen door onder meer notificaties te onderdrukken en automatische antwoorden te versturen.