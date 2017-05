Door Joris Jansen, woensdag 10 mei 2017 08:10, 39 reacties • Feedback

Zuid-Korea bouwt een testfaciliteit voor zelfrijdende auto's met een oppervlakte van 36 hectare. Het terrein, K-City moet in oktober in gebruik worden genomen en krijgt onder andere speciale busbanen, zones voor autonoom parkeren en autobanen.

Het testcircuit zou voor een deel in oktober moeten worden geopend. Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastractuur en Transport zal de hele testfaciliteit in de eerste helft van 2018 openen en gaat omgerekend zo'n 9 miljoen euro kosten. Een groot aantal Zuid-Koreaanse bedrijven zoals Samsung, SK Telecom, Naver, Hyuandai en Kia zullen waarschijnlijk gebruik gaan maken van de testfaciliteit. Dat meldt de website BusinessKorea.

Het Zuid-Koreaase ministerie legt de testfaciliteit aan op basis van het intelligent transportation system van de Koreaanse autoriteit voor transportveiligheid. Dit is een verzameling aan systemen die in Zuid-Korea onder meer worden gebruikt op snelwegen om het verkeer beter te spreiden en de veiligheid te verhogen. Het gebruik hiervan bij K-City is bedoeld om de ervaringen op de testwegen zo authentiek mogelijk te maken.

Zuid-Korea kondigde onlangs aan in 2020 auto's te willen produceren die volledig autonoom kunnen rijden, waarbij nog wel de backup van een bestuurder nodig zal zijn. Het land wil een grote impuls geven aan de industrie voor zelfrijdende auto's. Daartoe heeft de Zuid-Koreaanse overheid recent zo'n twintig vergunningen gegeven voor testprojecten van zelfrijdende auto's. Samsung kreeg onder meer een vergunning. Het bedrijf kreeg onlangs toestemming om een zelfrijdende auto te testen op de openbare weg.



Afbeelding: BusinessKorea