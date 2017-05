Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 09:00, 21 reacties • Feedback

De Robird van Clear Flight Solution, een spin-off van de Universiteit Twente, zal op Edmonton Airport in Canada ingezet worden. Het is de eerste luchthaven die de robotvogel daadwerkelijk gaat gebruiken om vogels te verjagen.

De robotvogel wordt op het Canadese vliegveld onderdeel van een droneproject waarin ook drones worden ingezet voor de observatie van wilde dieren, de inspectie van gebouwen en metingen. In de eerste drie maanden van het gebruik wordt de Robird gemonitord tijdens het verjagen van vogels. Ook is er intensief contact met piloten en vliegmaatschappijen, zodat zij bekend worden met de procedures.

Clear Flight Solutions heeft voor de inzet van de robotvogel speciale toestemming gekregen van Transport Canada, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor transport op onder meer luchthavens. Edmonton Airport verwerkt jaarlijks ongeveer acht miljoen passagiers en 168.000 vliegbewegingen. Het is een van de vijf grootste vliegvelden in Canada. Momenteel worden geluidseffecten en lasers ingezet om vogels te verjagen.

Volgens Nico Nijenhuis, ceo van Clear Flight solutions, vliegen de Robirds al op veel plekken, maar is het de eerste keer dat de robotvogel de stap maakt naar dagelijkse inzet op een luchthaven. Volgens Nijenhuis is er al jaren veel interesse van luchthavens.

Voor de ontwikkeling van de Robird hebben wetenschappers van de Universiteit Twente de complete dynamica en mechanica van een flapperende vleugel in een computermodel gevat. Dat model wordt gebruikt om de elektronica van de robotvogel aan te sturen.