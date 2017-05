Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 09:30, 22 reacties • Feedback

Uitgever Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat de nieuwe action-adventure-game waar BioWare al vijf jaar aan werkt, wordt uitgesteld. Aanvankelijk zei EA dat de game voor april 2018 zou uitkomen, maar nu is de release uitgesteld naar het volgende boekjaar.

Begin dit jaar maakte EA voor het eerst melding van het project en werd een release voor april 2018 in het vooruitzicht gesteld. Bij de toelichting van de nieuwste kwartaalcijfers heeft EA volgens Polygon nu bekendgemaakt dat de game in het boekjaar 2019 uitkomt. Dat loopt bij de uitgever van april 2018 tot en met maart 2019.

Specifieker is EA niet over het uitstel. Het kan betekenen dat de game enkele weken of maanden tot een jaar later uitkomt dan werd aangegeven. Volgens Gamespot benadrukte EA-ceo Andrew Wilson dat het uitstel van de nieuwe game niets te maken heeft met hoe Mass Effect: Andromeda werd ontvangen door reviewers. Die game kampte met veel problemen en kreeg daardoor lagere scores dan EA had gehoopt.

Wilson benadrukt dat de nieuwe game gezien moet worden als een live service. Daarmee doelt de topman op online functionaliteit die mogelijk vergelijkbaar is met de functionaliteit van games als Destiny of Tom Clancy's The Division. Blake Jorgensen, de financiële topman van EA, stelt dat het bedrijf dit liveserviceonderdeel verder wil ontwikkelen. Wellicht is dit een reden voor het uitstel van de game. De ceo zegt erg tevreden te zijn met de ontwikkelingen van de nieuwe BioWare-game.

In februari, bij de vorige bespreking van kwartaalcijfers, kwam EA voor het eerst met informatie over het nieuwe project van BioWare. Toen zei de uitgever dat de studio al vijf jaar werkt aan de nieuwe game en dat het gaat om een actie-avonturenspel waarin verschillende genres samenkomen. Het zou niet zozeer gaan om een rpg, maar de game zou wel rpg-elementen zoals personageontwikkeling bevatten.