Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 19:48, 50 reacties • Feedback

Ontwikkelaar BioWare gaat de animaties van Mass Effect: Andromeda verbeteren. Donderdag komt de eerste patch uit, die moet onder andere de lipsynchronisatie verbeteren. Daarna komen er meer patches die de game op veel punten waar over geklaagd werd aanpassen.

De eerste patch die donderdag uitkomt past ook de bewegingen van Ryder aan als het personage in een zigzagpatroon loopt. Ook belooft BioWare verbeterde weergave van ogen op menselijke personages en bij het asari-ras.

Verder verhoogt de patch de inventory-limieten, is het mogelijk om de autopilotscènes te skippen tijdens het reizen tussen planeten op de Galaxy-map, gaan de kosten voor het decrypten van remnant keys omlaag en wordt het makkelijker om deze te verkrijgen bij handelaren. Ook belooft de studio betere matchmaking en lagere latency in de multiplayermodus. Alle veranderingen voor versie 1.05 staan beschreven in de patch notes.

Met meer updates, die in de komende twee maanden worden uitgebracht, belooft BioWare onder andere verbeterde weergave van het haar van personages. Ook de 'algemene verschijning' van personages zal verbeterd worden. Verder belooft de ontwikkelaar meer verbeteringen in de filmische scenes en animaties. Ook moeten de opties voor mannelijke romantiek die Scott Ryder heeft verbeterd worden en komen er 'aanpassingen' in de conversaties met Hainly Abrams.

BioWare kondigt de komende verbeteringen voor de twee weken geleden uitgekomen game in een bericht op zijn website aan. Mass Effect: Andromeda kreeg veel lagere cijfers dan zijn voorgangers. Dat is met name te wijten aan bugs, technische foutjes en slechte gezichtsanimaties.

Terugkijken: videoreview van Mass Effect: Andromeda