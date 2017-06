Door Mark Hendrikman, zaterdag 10 juni 2017 22:40, 13 reacties • Feedback

Tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles hebben EA en BioWare de nieuwe game Anthem onthuld. Inhoudelijke details over het spel worden nog niet vrijgegeven, maar wel tonen de twee een introductietrailer. Op 11 juni, tijdens de Xbox-persconferentie, volgen de eerste gameplaybeelden.

De trailer opent met 'The Wall', een barrière die een samenleving van mensen beschermt tegen grote stormen en reusachtige dinosaurus-achtige wezens die in de omringende jungle ronddwalen. De mensen reizen schijnbaar alleen naar buiten in een soort exosuits, die wat ontwerp betreft sterk lijken op de harnassen uit Mass Effect, een andere gameserie van BioWare. Het verschil is alleen wel dat deze pakken duidelijk groter, en dan met name langer, zijn dan de mensen die ze dragen. Het spel draait net als Mass Effect: Andromeda en Battlefield 1 op de Frostbite-engine van DiCE.

De gameplay van Anthem wordt onthuld tijdens de Xbox-persconferentie van Microsoft op 11 juni in het kader van gamebeurs E3. De game zal dus in ieder geval uitkomen voor de Xbox One en aangezien aan het einde van de trailer de tekst '4k-resolutie niet op alle platformen beschikbaar' staat, komt de game dus uit voor Scorpio, de aankomende 4k-gameconsole van Microsoft. Over verdere platformen is nog niets definitief duidelijk.