Door Olaf van Miltenburg, zaterdag 10 juni 2017 23:07, 12 reacties • Feedback

EA heeft tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles nieuwe beelden en details vrijgegeven over Star Wars Battlefront II. Zo krijgt het spel Seasons, waarvan de eerste in december verschijnt en rond The Last Jedi draait. Deze uitbreidingen zijn gratis.

De eerste uitbreiding van Star Wars Battlefront II brengt onder andere Finn, Captain Phasma en de nieuwe planeet Crait naar het spel, aldus EA. Het is de eerste van een reeks gratis Seasons, waarmee EA naar de kritiek geluisterd lijkt te hebben op de Season Pass van de huidige Battlefront-game, die de community gefragmenteerd zou hebben.

Battlefront II bevat volgens EA drie keer meer content dan de eerste game en ook is er, zoals eerder bekendgemaakt, een singleplayer-campaign. Daarnaast komt er splitscreen co-op en voor de multiplayer belooft het bedrijf meer voertuigen, aanpassingsmogelijkheden, waaronder voor heroes, betere power-ups, enzovoorts.

Star Wars Battlefront II verschijnt 17 november voor PlayStation 4, Xbox One en Origin voor de pc. Wie een pre-order plaatst kan het spel met Play First Trial voor EA en Origin Access al op 9 november spelen. Wie een pre-order voor Battlefront II: Elite Trooper Deluxe Edition plaatst, krijgt op 14 november toegang.