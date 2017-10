Passie en gedrevenheid leiden vaak tot mooie resultaten. Hele boeken, films en games zijn vaak het product van de visie en wilskracht van één of enkele mensen. Soms is het resultaat echter ook veel kleiner dan zo'n volledig product. Véél kleiner. Hoe klein precies? Wat dacht je van 'luttele seconden'?. Bijvoorbeeld een enkele scène uit een game die in het grotere plaatje nauwelijks naam mag hebben, maar op zichzelf al zo veel liefde en verzorging uitstraalt dat hij feitelijk de hele game zou kunnen dragen.

We nemen je mee naar The Battle of Endor, een iconische strijd in de Star Wars-saga. Het moment waarop de tweede Death Star ontploft en The Emporer en Darth Vader aan hun einde komen, vormt de ultieme apotheose van de eerste zes Star Wars-films. De rebels winnen, The Empire is op de knieën gebracht, en niets lijkt Luke en de zijnen in de weg de staan om eindelijk de gewenste 'balans in de Force' te vinden. Inmiddels weten we dat het verhaal daar niet mee stopt. In december 2015 werd het volgende hoofdstuk ingeleid, met Star Wars Episode VII: The Force Awakens, en over pakweg twee maanden, als Episode VIII: The Last Jedi uitkomt, weten we hoe dat verder gaat. Toch is er dan nog een flink gat over, en dat is precies waar Star Wars Battlefront II om de hoek komt kijken. Het verhaal van dat spel slaat een brug tussen Episode VI en Episode VII. Het begint dus met de gebeurtenissen op en boven Endor.

Wellicht heb je al een eerdere preview over Battlefront II gelezen. In dat geval weet je dat de game draait om Iden Versio, een commander van een special operations-unit van het keizerlijk leger. Iden en haar Inferno Squad gelden als het beste dat het leger te bieden heeft, voor zover het 'gewone soldaten' betreft. Ze is dus ook betrokken bij alles wat zich afspeelt rond Endor. Sterker nog, ze loopt zelf op de planeet, in een poging de schade die de rebellen hebben aangebracht in kaart te brengen. Vanaf het oppervlak van de planeet zien ze tot hun grote schrik dat de Death Star wordt opgeblazen. Versio kijkt kort vertwijfeld naar de hemel en herpakt zich dan snel: de planeet moet zo snel mogelijk worden verlaten, en de resterende Imperial-schepen moeten in veiligheid worden gebracht.

De route naar die veiligheid leidt langs verschillende patrouilles van de rebellen, die juist proberen zo min mogelijk vijandelijke soldaten te laten ontsnappen. Dat bemoeilijkt de zaken uiteraard, maar Versio en haar team zijn niet voor niets elitesoldaten. Geholpen door wapens die ze in de omgeving vinden, maken ze korte metten met de patrouilles, waarbij een AT-ST en enkele zware grondtroepen voor de heftigste weerstand zorgen. Toch maken zij Battlefront II nog niet meteen overdreven moeilijk. Versio en haar team slagen er dan ook in om Endor te verlaten.

En dan komt het: in een TIE Fighter slingert Versio zich vervolgens tussen de wrakstukken van de zojuist geëxplodeerde planetenvernietiger door. Geloofwaardige brokstukken! Chris Matthews, Art Director voor de Campaign Mode van Battlefront II, legt uit hoe de studio dat voor elkaar kreeg. "We zijn naar de Skywalker Range geweest en hebben daar uitgebreid in de archieven mogen neuzen. Daarbij hebben we ook de tweede Death Star uitgebreid bekeken. De schema's voor de bouwplannen van de Death Star staan op een reeks grote vellen, meters breed en hoog. Elk detail is ontworpen. Op basis daarvan hebben we gekeken naar hoe ze op een logische manier uit elkaar kunnen spatten bij een ontploffing. Met de zee aan brokstokken waar Versio en haar team doorheen vliegen, zou je dus, als je tot stof gereduceerde delen even niet meerekent, weer een Death Star moeten kunnen bouwen", aldus de zichtbaar trotse Matthews. "Nouja, ongeveer dan", voegt hij er lachend aan toe. "Of ik 'geeked out' was op de Skywalker Range? Jazeker, en hard ook!"