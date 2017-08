BioWare-studio achter Mass Effect: Andromeda fuseert met Motive Studios

Het team van de studio BioWare Montreal, dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van Mass Effect: Andromeda, is gefuseerd met Motive Studios. Beide studio's zijn gevestigd in Montreal en eigendom van uitgever Electronic Arts.

Een woordvoerder van Electronic Arts gaf in een reactie aan de website TechRaptor geen duidelijk reden voor de fusie, maar in mei werd er door anonieme bronnen al gemeld dat het aantal werknemers van BioWare Montreal werd teruggebracht, onder meer door het tegenvallende Mass Effect: Andromeda. Er werd toen al gespeculeerd dat team van BioWare Montreal in de toekomst niet opnieuw de leiding zou krijgen over een nieuw project.

In de bespreking van de kwartaalcijfers van EA gaf topman Blake Jorgensen aan dat er een nieuwe studio in Montreal gebouwd wordt, waarbij er honderd mensen zijn ingehuurd om het team van Jade Raymond van Motive Studios te versterken. Tegenover TechRaptor bevestigde EA dat het gaat om een fusie tussen BioWare Montreal en Motive Studios.

Motive Studios werkt onder leiding van Raymond al enige tijd een onaangekondigd Star Wars-project. Het gaat om een Star Wars-game in de stijl van Uncharted. Motive Studios is ook betrokken bij de ontwikkeling van het singleplayerverhaal in de later dit jaar uitkomende game Star Wars: Battlefront II.