Voormalig projectleider Mass Effect keert terug bij BioWare na vertrek topman

Aaryn Flynn, de general manager van ontwikkelstudio BioWare, neemt zijn ontslag na zeventien jaar. Hij wordt opgevolgd door Casey Hudson, die tot 2014 bij de studio werkte en de project director was van de eerste drie Mass Effect-games.

In zijn afscheidsbrief schrijft Flynn dat hij de beslissing om weg te gaan pas genomen heeft toen bekend werd dat Casey Hudson zijn positie wou innemen. Hudson verliet BioWare in 2014 en ging een jaar later aan de slag bij Microsoft Studios als creatieve directeur, waar hij onder andere aan projecten met de Xbox en HoloLens zou werekn.

Het vertrek van Flynn komt een paar maanden na de release van Mass Effect: Andromeda. De game werd matig ontvangen door de pers en ook veel spelers klaagden over problemen. Flynn legt zelf geen directe link tussen zijn vertrek en die gebeurtenissen. Hij zegt dat hij de komende weken samen zal werken met Hudson en eind juli definitief BioWare zal verlaten, vanwege 'veranderingen in zijn eigen leven'.

Hudson begon zijn carrière in de gamesindustrie bij BioWare en werkte daar al aan het in 2000 verschenen MDK 2. Vervolgens werd hij project director voor het in 2003 verschenen Star Wars: Knights of the Old Republic en diezelfde rol vervulde hij voor de Mass Effect-trilogie, waarvan het laatste deel in 2012 verscheen.

In zijn functie als general manager en opvolger van Aaryn Flynn zal Casey Hudson de ontwikkelstudio in zijn geheel aansturen. Dat betekent dat hij ook de verantwoordelijkheid krijgt over het nieuwe project waar BioWare aan werkt, met de naam Anthem. Aan die game wordt al jarenlang gewerkt en volgens Eurogamer was dat oorspronkelijk het 'kindje' van Casey, nadat het werk aan de Mass Effect-trilogie was afgerond.

Anthem, het nieuwe project van BioWare, wat oorspronkelijk een idee was van Casey Hudson.