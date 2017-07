Patch verwijdert Denuvo-drm uit Mass Effect: Andromeda

Een recente patch voor Mass Effect: Andromeda heeft ervoor gezorgd dat de Denuvo-drm niet langer aanwezig. Onduidelijk is nog waarom ontwikkelaar BioWare de software eruit heeft gehaald, maar het is niet de eerste game waarbij dit gebeurt.

De website DSO Gaming ontdekte dat de recent uitgebrachte patch met versienummer 1.09 voor de verwijdering van Denuvo zorgt. Opvallend is dat dit niet in de releasenotes werd genoemd; daar werd alleen melding gemaakt van stabiliteitsverbeteringen en verscheidene gerepareerde bugs. Denuvo is drm -software en wordt door verscheidene uitgevers wordt gebruikt om games te beveiligen.

Omdat BioWare niets bekend heeft gemaakt over de verwijdering van Denuvo is onduidelijk wat de achterliggende redenen zijn. Ook is niet bekend of de ontwikkelaar op termijn nieuwe drm gaat toevoegen aan Mass Effect: Andromeda.

Het is niet de eerste keer dat Denuvo aan de kant wordt geschoven door een game-ontwikkelaar. Dat gebeurde onder andere al bij Doom, Hitman en Rime. Mogelijk heeft de keuze iets te maken met het feit dat Denuvo al meerdere malen werd gekraakt door hackersgroepen.