Windows 10-update verbetert notificaties en weergave op hoge resoluties

Microsoft komt met een update voor Windows 10, waarin onder andere de weergave van applicaties op schermen met hoge resoluties wordt verbeterd. Ook aan de weergave van notificaties is gesleuteld en er zijn een groot aantal bugs gerepareerd.

Het gaat om build 16237 van Windows 10, die momenteel alleen nog binnen het Insider Preview-programma beschikbaar is. Op zijn blog legt Microsoft uit welke veranderingen deze nieuwe build met zich meebrengt. Een van de belangrijkste veranderingen is hoe het besturingssysteem doorgeeft aan applicaties dat de software op hoge resoluties met een hoge dpi wordt gedraaid.

Bij het overschakelen naar een scherm met een hoog dpi kunnen applicaties wazig worden, omdat de software niet goed registreert dat de resolutie en bijbehorende dpi is veranderd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er wordt ontkoppeld uit een dockingstation, of als een extern scherm wordt aangesloten. In de nieuwe build hoeven gebruikers dan alleen nog maar de applicatie te herstarten voor een correcte weergave, terwijl eerder opnieuw ingelogd moest worden op het OS.

Ook heeft Microsoft het weergeven van notificaties aangepast, waardoor deze duidelijker moeten worden. Verder zijn er verbeteringen voor Edge, voornamelijk bij het voorlezen van website- en pdf-content. In build 16237 is tevens het touchtoetsenbord en handgeschreven invoer verbeterd.