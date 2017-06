India verwacht korting Windows 10-upgrade voor miljoenen gebruikers na WannaCry

De meer dan vijftig miljoen Windows-gebruikers in India kunnen binnenkort met korting upgraden naar Windows 10, volgens een overheidsfunctionaris. De Indiase overheid verzocht om een eenmalige kortingsregeling na de WannaCry-ransomwareaanval.

De hoogte van de korting is nog niet bekend, maar Microsoft is 'in principe' akkoord, meldt Gulshan Rai, die verantwoordelijk is voor ict-beveiliging in India, aan persbureau Reuters. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat Microsoft 'minder dan een kwart van de prijs' voor de upgrade gaat vragen bij de eenmalige actie.

De actie is onderdeel van de strategie van de Indiase overheid om zo veel mogelijk systemen in het land te upgraden naar actuele OS-versies om de veiligheid te vergroten. Dat streven werd half mei ingezet na de aanval met WannaCry-ransomware. Reuters verwijst naar onderzoek van Counterpoint Research waaruit naar voren komt dat 96 procent van de geschatte 57 miljoen computers in India Windows draaien. Een klein deel daarvan betreft Windows 10-installaties, reden voor de Indiase overheid om met Microsoft te onderhandelen.

Veel systemen zijn bovendien kwetsbaar omdat ze illegale versies van Windows draaien. Voor veel burgers in het land is de licentie te duur. De adviesprijs van Windows 10 Home is er 7999 roepie, omgerekend 108 euro. de Pro-versie kost 14.999 roepie, oftewel 203 euro. Over een paar dagen hoopt Rai meer details over de regeling te kunnen melden. Niet bekend is of er meer landen op vergelijkbare regelingen aandringen bij de softwaremaker.