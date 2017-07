Windows-driver ShieldFS detecteert ransomwareaanvallen en herstelt bestanden

Onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Milaan hebben op de Black Hat-beveiligingsconferentie een Windows-driver onder de naam ShieldFS gepresenteerd. Deze moet aanvallen door ransomware kunnen herkennen en versleutelde bestanden herstellen.

Om ShieldFS te ontwikkelen identificeerden de wetenschappers eerst verschillende eigenschappen die ransomware onderscheiden van legitieme applicaties, zeiden Federico Maggi en Andrea Continella. Zo doorzoekt deze vorm van malware het bestandssysteem naar een groot aantal verschillende bestandstypes en hernoemt hij bovendien vaak een grote hoeveelheid bestanden. Daarnaast worden er in korte tijd veel lees- en schrijfacties uitgevoerd. Deze activiteiten worden met behulp van i/o request packets vastgelegd en in de gaten gehouden met de Windows-minifilter.

Door dit soort data van vijf verschillende ransomwaretypes in virtual machines te verzamelen, konden ze met die data vervolgens een machinelearningmodel trainen. Ze trainden de data ook met data van legitieme applicaties, die voortkwam uit de activiteit van elf gebruikers van schone systemen. In de loop van een maand werd zo de activiteit van meer dan tweeduizend applicaties vastgelegd. Naast het gedrag van een proces kijkt ShieldFS naar de aanwezigheid van tekenen van cryptografische functies in het geheugen, die ontstaan door het versleutelen van bestanden. Door deze combinatie zou het systeem een zeer lage false positive-ratio hebben, aldus de onderzoekers.

Uit een proef bleek dat ShieldFS zo in staat was om ook ransomwarevarianten te herkennen die geen deel uitmaakten van de trainingsdata, waaronder WannaCry. Deze variant werd herkend nadat 133 bestanden waren versleuteld, die vervolgens allemaal hersteld konden worden. Herstel is mogelijk doordat het systeem meteen een kopie maakt van een bestand dat door een niet-vertrouwd proces wordt opgeroepen. Als dan naderhand uit de machinelearningmodellen blijkt dat het inderdaad om ransomware gaat, zet de driver het proces stil en de bestanden terug. De uiteindelijke detectieratio van ShieldFS komt neer op ongeveer 97 procent, waarbij in geen van de gevallen bestanden verloren gingen.

Dat laatste is mogelijk doordat er alsnog kopieën worden gemaakt, ook al herkent het systeem een proces niet als kwaadaardig. De uiteindelijke gevolgen voor de prestaties van een systeem met ShieldFS waren volgens de onderzoekers 'acceptabel' voor gebruikers. ShieldFS is ontwikkeld als een 'drop-in Windows-driver'. Zwakke plekken van het systeem zijn ransomware die langzaam te werk gaat en daardoor niet opvalt, of een variant die elke keer een nieuw proces aanmaakt om een enkel bestand te versleutelen. De onderzoekers benadrukten dat ShieldFS een onderzoekproject is en nog niet klaar is voor implementatie. Wel hebben ze in de VS patent aangevraagd.

Schema van de werking, waarbij COW staat voor copy on write