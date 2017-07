VS laat Rus arresteren vanwege betrokkenheid witwassen bitcoins uit Mt. Gox-hack

De Rus die de Griekse politie woensdag arresteerde op verdenking van het witwassen van vier miljard dollar via bitcoins, zou betrokken zijn bij de diefstal van valuta bij bitcoinexchange Mt. Gox. De diefstal vond plaats vanaf 2011.

Individuele onderzoekers die de Mt. Gox-zaak onder de loep hebben genomen en bevindingen publiceren onder de naam WizSec zeggen dat de Rus de primaire verdachte is in de zaak van het witwassen van gestolen bitcoins. Zij hebben zijn identiteit achterhaald door meer dan een jaar lang transacties te volgen van de Rus, die online zaken deed onder de nickname WME.

De Griekse politie arresteerde de 37-jarige Rus op aanwijzing van Amerikaanse autoriteiten, zo blijkt uit een statement van het Amerikaanse OM. In de verklaring zegt het OM dat de Rus de beheerder zou zijn van BTC-e en in die functie bewust veel gestolen bitcoins van Mt. Gox heeft kunnen witwassen. Hij was zelf niet de dief.

Vanaf 2011 werden veel bitcoins uit wallets op de bitcoinexchange Mt. Gox gestolen. Gebruikers die daar geld hadden staan, hebben daar niets van teruggezien. Het is onbekend of er meer arrestaties zullen volgen in de zaak. De Rus hangt maximaal 55 jaar gevangenisstraf boven het hoofd, als hij in een rechtszaak een veroordeling krijgt voor alle delicten waar het OM hem van verdenkt en hij bovendien de maximumstraf krijgt.