Exchange BTC-e belooft bitcoins aan klanten terug te geven

Exchange BTC-e heeft een verklaring gepubliceerd op het Bitcointalk-forum, nadat de site offline was gehaald door Amerikaanse opsporingsdiensten. Daarin belooft de site om alle gebruikers hun coins terug te geven, voor zover deze niet in beslag zijn genomen.

In het maandag gepubliceerde bericht, dat ook via het officiële Twitter-account van BTC-e werd verspreid, staat dat in de komende 1 tot 2 weken moet blijken 'hoeveel geld in handen is gevallen van de FBI en welk deel beschikbaar is om terug te geven'. Verderop claimt het bericht dat 'iedereen zijn fondsen terugkrijgt'. Bovendien vermeldt de mededeling dat de FBI op 25 juli alle apparatuur in beslag heeft genomen in het datacenter dat BTC-e host. Het domein van de site werd vervolgens op 28 juni overgenomen en toont nog steeds de mededeling dat het in beslag is genomen door Amerikaanse opsporingsdiensten.

De verklaring gaat ook in op de arrestatie van een Rus, die wordt verdacht van het witwassen van vier miljard dollar via bitcoins. BTC-e claimt dat de verdachte 'nooit aan het hoofd heeft gestaan van de dienst' en dat hij ook geen medewerker van de exchange was.

De Rus werd vorige week dinsdag in Griekenland gearresteerd. Naast zijn functie als beheerder de exchange zou de man betrokken zijn geweest bij de diefstal op Mt. Gox, die plaatsvond in 2011. Dat bleek uit een verklaring van het Amerikaanse OM, waarin een link wordt gelegd tussen BTC-e en criminele activiteiten. Onderzoek door onder meer Google claimde onlangs dat criminelen achter ransomware in 95 procent van de gevallen gebruikmaakten van BTC-e om bitcoins om te zetten in traditionele valuta.

De mededeling op de site van BTC-e