HP brengt vr-rugzak met quadcore en Quadro-kaart uit

HP heeft vr-producten voor de zakelijke markt aangekondigd, waaronder een pc in een rugzak, die over een Core i7-quadcore en een Nvidia Quadro-kaart beschikt en daarmee volgens de fabrikant de 'krachtigste vr-rugzak-pc' tot nu toe is.

HP brengt de zakelijke vr-producten uit in de Z-lijn van workstations waarmee het bedrijf zich traditioneel richt op bijvoorbeeld architecten, 3d-ontwikkelaars en grafische professionals die van 3d-cad-software gebruikmaken. De Z VR Backpack is echter niet bedoeld voor het creëren van vr, maar voor zakelijke vr-toepassingen als simulaties, medische training, het laten zien van ontwerpen en entertainmentcentra.

De Backpack bestaat uit een compacte pc en een soort harnas waar deze in gemonteerd kan worden. De pc-rugzak weegt 4,6 kilo en kan met een HP Windows Mixed Reality-headset of HTC Vive gecombineerd worden. De pc kan ook in een docking station gestoken worden, om deze bijvoorbeeld met twee 4k-schermen te kunnen combineren en meer i/o-mogelijkheden te geven.

Standaard bevat de Z VR-pc een Core i7-7820HQ, tot aan 32GB ram, ssd-opslag tot aan 1TB en een Nvidia Quadro P5200 die over 16GB gddr5 en Miracast-ondersteuning beschikt. HP levert twee accu's mee, die hot swappable zijn zodat de gebruiker zijn vr-sessie niet hoeft te onderbreken. Met een volle accu is de rugzak ongeveer een uur tot anderhalf uur te gebruiken. Aan de bovenkant van de pc zijn twee usb 3.0-poorten, hdma 2.0 en mini-displayport, de audioconnector en de voeding voor headsets geplaatst; aan de zijkant zitten ook nog twee usb 3.0-poorten.

HP start de levering van de zakelijke Z VR Backpack in september, voor een bedrag van 3299 dollar. Dat is omgerekend en met btw 3378 euro.

Tegelijkertijd kondigt HP aan zogenoemde 'Immersion Centers' te openen. Hier kunnen geïnteresseerde bedrijven de vr-line-up van het bedrijf uitproberen. Tegen eind september moeten alle dertien centra hun deuren geopend hebben, waaronder vijf in Europa. HP werkt exclusief samen met HTC voor zijn vr-diensten; het bedrijf gebruikt de Vive Business Edition.