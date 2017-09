HP levert nieuwe Z8-workstations met 56 cores en ruimte voor 3TB ram

HP heeft nieuwe workstations aangekondigd in zijn Z-serie. Het topmodel, de Z8 G4, kan geleverd worden met twee Intel Xeon Platinum-processors. Het C622-moederbord biedt ruimte aan 24 reepjes ecc-geheugen, voor een maximum van 3TB.

In de kleine lettertjes meldt HP wel dat er nog tot de eerste helft van 2018 gewacht moet worden voordat 3TB aan ram in het systeem gebouwd kan worden. Dat komt waarschijnlijk omdat er nog geen geschikte ddr4-ecc-geheugenreepjes met een capaciteit van 128GB beschikbaar zijn. Als de HP Z8 G4 op de markt komt in oktober, kan het systeem met maximaal 1,5TB aan ram uitgerust worden.

De duurste uitvoering wordt voorzien van twee Intel Xeon Platinum 8180-processors. Die hebben per stuk 28 cores en kunnen aan 56 threads werken. De cpu's draaien op 2,5GHz met een turbo van maximaal 3,8GHz. HP levert de Z8 ook met alle andere Xeon-cpu's uit de Gold-, Silver- en Bronze-lijnen. Intel kondigde deze Xeon-serverprocessors in juli aan. In feite zijn ze bedoeld voor datacenters.

HP levert de workstations met Nvidia Quadro-gpu's, waaronder de P6000 met 24GB gddr5x en de GP100 met 16GB hbm2. Ook kan er gekozen worden voor Radeon Pro WX9100-gpu's, met 16GB hbm2. Om alles van stroom te voorzien, zijn de Z8-workstations afhankelijk van de configuratie uitgerust met voedingen van 1700W, 1450W of 1125W.

Ook komt HP met nieuwe workstations in de Z6- en Z4-series. De Z6 is een iets compacter model dan de Z8, maar kan ook uitgerust worden met tot twee Xeon Scalable-processors. Het moederbord in deze uitvoering biedt plaats aan twaalf dimms. De Z4-modellen hebben C422-moederborden en worden uitgerust met een Xeon W-processor met maximaal tien cores. Samen met de workstations presenteert HP een aantal monitoren, waaronder de Z38c, een gebogen 38"-scherm met een resolutie van 3840x1600 pixels.

HP zegt de nieuwe workstations vanaf oktober te leveren. Prijzen beginnen bij 2439 dollar voor de Z8 in de eenvoudigste vorm. Bij de Z6 is dat 1919 dollar en de Z4 heeft een prijs vanaf 1239 dollar. Over europrijzen is nog niets bekendgemaakt.

HP Z8, Z6 en Z4