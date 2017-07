Intel introduceert Xeon Scalable-processors voor datacenters

Intel heeft zijn Xeon-serverprocessors op basis van het Skylake-SP-platform aangekondigd. Het gaat om 51 verschillende Xeon-modellen, die het bedrijf onder de series Bronze, Silver, Gold en Platinum uitbrengt.

Intel kondigde al eerder de naamgeving en enkele typenummers van de Xeon Scalable-familie aan, maar nu zijn de serverprocessors daadwerkelijk verschenen. De krachtigste chips zijn de Platinum-modellen in de 81xx-reeks, die tot aan 28 cores hebben en geschikt zijn voor servers met twee, vier en acht sockets, dankzij de aanwezigheid van drie upi's of ultra path interconnects.

De Gold-Xeons komen uit in een 61xx- en 51xx-serie, en beschikken maximaal over respectievelijk 22 en 14 cores. De 61xx-chips hebben drie upi's en zijn geschikt voor dual- en quadsocketconfiguraties, de 51xx-modellen moeten het met twee upi's doen, voor gebruik in maximaal twee sockets. De Silver-lijn bestaat uit cpu's met maximaal twaalf cores die in dualsocketsystemen terecht kunnen komen. De processors ondersteunen ddr4-2400-geheugen. Bronze neemt het onderste deel van het gamma in, met processors die over maximaal acht cores beschikken en ddr4-2133 ondersteunen.

Het chipontwerp kenmerkt zich door een meshtopologie, wat Intel in staat stelt om relatief eenvoudig de hoeveelheid cores te verhogen, vandaar de naam Xeon Scalable. De die van een 28core-Xeon is bijvoorbeeld weer te geven als een matrix van zes bij zes, waarbij de bovenste rij wordt ingenomen door de i/o, zoals de upi's en pci-e-controllers. Aan weerzijden van de vierde rij zitten de geheugencontrollers. De meshconfiguratie moet de ringbus van vorige Xeons vervangen. Dat moet lagere latency's opleveren en vergt minder ruimte voor de metalen interconnects.

Intel maakt de op de Skylake-architectuur gebaseerde processors op 14nm. De chips ondersteunen de avx-512-set voor het uitvoeren van instructies op 512bit-data. Intel heeft daarnaast de L2- en L3-cachehiërarchie onder handen genomen. De gedeelde L3-cache is afgenomen van 2,5MB per core naar 1,375 MB per core en is niet langer inclusive; de cache bevat niet meer standaard een kopie van data van de L2-cache. Bovendien heeft Intel de hoeveelheid L2-cache per core verhoogd van 256kB naar 1MB. Volgens Intel levert de gewijzigde cachestructuur flinke prestatiewinsten op.

Intel combineert de processors met de Lewisburg-chipset, oftewel C620. Deze biedt onder andere ondersteuning voor tot aan vier 10Gbit/s-netwerkcontrollers en hardwarematige QuickAssist-accelerators, die kunnen helpen bij het versnellen van toepassingen als encryptie en compressie. De integratie van Omni-Path-interconnects, Intels Infiniband-alternatief, is optioneel. De tdp's van de Xeons variëren van 205W voor de grootste processors tot 85W voor de kleinere varianten. Er zijn ook speciale modellen met lagere tdp's tot 70W voor een levensduur tot tien jaar.

Intel zelf spreekt van de 'grootste vooruitgang voor datacenters in tien jaar' en het bedrijf claimt al 500.000 Xeon Scalable-processors geleverd te hebben. Dat Google onder de afnemers zit, was al duidelijk, maar ook Amazon en Microsoft ondersteunen de generatie volgens Intel.