Intel introduceert Xeon-Cascade Lake-serverprocessors met hogere kloksnelheden

Intel introduceert achttien nieuwe producten binnen de tweede generatie van zijn Xeon Scalable-serverprocessors. Volgens Intel zitten zitten tussen de nieuwe Cascade Lake-serverprocessors twee exemplaren met de hoogste kloksnelheden voor servers: 3,9GHz en een turbo van 4,5GHz.

De nieuwe processors, die te herkennen zijn aan de letters R, T of U achter de typenamen, zijn volgens Intel ontworpen voor goedkopere servers en mainsteamserversystemen met een of twee sockets. Intel zegt dat de nieuwe processors betere prestaties en vooral meer prestaties per dollar bieden. De nieuwe Intel Xeon Gold-processors van de tweede generatie zouden 36 procent betere prestaties leveren ten opzichte van de chips uit de eerste generatie en een verbetering van 42 procent opleveren op het vlak van de prestaties per dollar. De nieuwe processors zijn nog altijd op een 14nm-procedé gemaakt.

Om dat te bereiken heeft Intel naar eigen zeggen meer cores toegevoegd en de cache-hoeveelheden en de kloksnelheden verhoogd. Intel introduceert onder meer de Intel Xeon Gold 6200-reeks, waarbij de Xeon Gold 6250 een baseclock van 3,9GHz heeft met een turboboost van 4,5GHz. Volgens het bedrijf is deze chip vooral geschikt voor simulaties, databases, high-performance computing en andere toepassingen die goed schalen met hogere kloksnelheden. Deze 6250 beschikt over acht cores en kost 3400 dollar.

Het duurste model is de 6258R, een cpu met 28 cores en 56 threads, een kloksnelheid van 2,7GHz en een turbo van 4,0GHz. Deze processor heeft exact dezelfde specificaties als de in april vorig jaar uitgebrachte Intel Xeon Platinum 8280, maar is ruim twee zo goedkoop. Een soortgelijk voorbeeld betreft het verschil tussen de Gold 6248R en de Platinum 8268; de specificaties van beide processors zijn nagenoeg gelijk, maar ook hier is het prijsverschil aanzienlijk.