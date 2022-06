'Intel stopt met Core-X-cpu's, brengt Sapphire Rapids uit als Xeon Workstation'

Intel stopt volgens geruchten met de Core X-naamgeving voor zijn high-end desktop-cpu's. In plaats daarvan worden de komende Sapphire Rapids-cpu's mogelijk uitgebracht als Xeon Workstation-processors. De chips verschijnen mogelijk in de tweede helft van 2022.

Het gerucht is afkomstig van Moore's Law is Dead, die vaker informatie over Intel deelt. Bronnen van deze YouTube-gebruiker melden dat Intel geen directe opvolger voor de huidige Intel Cascade Lake-X- hedt -cpu's en het bijbehorende X299-platform in de planning heeft staan.

In plaats daarvan zou het bedrijf werken aan een 'spirituele opvolger' van Cascade Lake, die gebaseerd wordt op Intels komende Sapphire Rapids-serverplatform. Daarbij wordt de Core-X-merknaam vervangen voor Xeon-W. Dat komt overeen met een eerder uitgelekte roadmap, die toont dat Intels komende hedt-processors gebruikmaken van een W790-chipset voor workstations, in plaats van een chipset met X-voorvoegsel, zoals gebruikelijk is.

Bron: Moore's Law is Dead via YouTube

Sapphire Rapids: 'twee workstation-segmenten'

De YouTube-gebruiker meldt verder dat Sapphire Rapids wordt opgedeeld in twee workstation-segmenten. Intel moet bijvoorbeeld een opvolger uitbrengen voor de huidige Ice Lake-X Xeon-cpu's. Die varianten zouden maximaal 56 cores krijgen met kloksnelheden boven de 4GHz, acht DDR5-geheugenkanalen en 112 PCIe 5.0-lanes. De huidige testchips van Intel zouden een tdp van 350W hebben, hoewel dit anders kan zijn voor de releasemodellen.

De 'spirituele opvolger' voor Cascade Lake-X wordt lager gepositioneerd en moet bedoeld zijn voor meer mainstream workstations. Deze chips krijgen volgens Moore's Law is Dead 64 PCIe 5.0-lanes en acht of vier DDR5-geheugenkanalen. Het is nog niet concreet bevestigd hoeveel cores de chips krijgen, maar naar verwachting brengt Intel varianten met maximaal 28 tot 36 cores uit. De hoogst gepositioneerde Xeon Workstation-modellen moeten verder een tdp van 270 tot 400W krijgen, hoewel de huidige testchips een tdp van minder dan 300W hebben.

De hedt-plannen van Intel zijn nog niet officieel bevestigd en dienen dus met een korrel zout genomen te worden. Intel zelf heeft meermaals details gegeven over zijn komende Sapphire Rapids-cpu's, maar focust zich daarbij exclusief op de varianten die bedoeld zijn voor datacenters en supercomputers. Het bedrijf heeft nog geen enkel detail gedeeld over mogelijke consumentenvarianten voor workstations en hedt. Sapphire Rapids-workstationprocessors wordt verwacht in het derde of vierde kwartaal van 2022. Er is nog geen concrete releasedatum bekend.