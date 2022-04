Intel Sapphire Rapids-cpu's en W790-chipset voor hedt verschijnen op roadmap

Er is een Intel-roadmap uitgelekt die Sapphire Rapids-processors voor consumenten noemt. Het betreffen cpu's voor high-end desktops, die Cascade Lake-X-cpu's zullen opvolgen. De cpu's zouden in het tweede kwartaal van 2022 verschijnen.

De Sapphire Rapids-cpu's voor hedt zouden tegen het einde van het tweede kwartaal van 2022 verschijnen, blijkt uit een roadmap die in handen is van VideoCardz. Dergelijke hedt-cpu's zijn bedoeld voor consumenten, bijvoorbeeld voor gebruik in workstations. Intel biedt momenteel Cascade Lake-X-processors in dat marktsegment, die in 2019 werden geïntroduceerd. De huidige Cascade Lake-X-cpu's worden gemaakt op Intels 14nm-node en bieden maximaal 18 cores. Sapphire Rapids wordt geproduceerd op het 10nm-procedé van Intel en krijgt naar verwachting een hoger core-aantal.

De roadmap noemt ook een Intel W790-chipset. Dat doet vermoeden dat Intel de naamgeving voor zijn hedt-chipsets aanpast. Chipsets van voorgaande hedt-cpu's van de fabrikant hadden een X-voorvoegsel, zoals X299. Chipsets in de W-serie worden doorgaans gereserveerd voor Xeon-cpu's.

Intel heeft de komende hedt-processors nog niet officieel aangekondigd, dus concrete specificaties zijn nog niet bekend. Het bedrijf heeft echter al wel een Sapphire Rapids-platform onthuld voor servers en datacenters. Dat serverplatform stond in eerste instantie in de planning voor dit jaar, maar Intel maakte deze week bekend dat het bedrijf de productie van die cpu's uitstelt tot 2021. Meer grootschalige productie begint een kwartaal later en de processors zouden dan ook in de eerste helft van 2022 beschikbaar komen.

Het Sapphire Rapids-serverplatform krijgt ondersteuning voor DDR5 en PCIe 5.0, bevestigde Intel eerder. Het bedrijf komt volgend jaar ook met enkele Sapphire Rapids-modellen met geïntegreerd HBM-geheugen voor enterprise- en datacenterklanten in de Xeon Scalable-serie, maar het is niet bekend of dergelijke geheugenmodules ook beschikbaar komen voor de hedt-versie van Sapphire Rapids.