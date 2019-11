Zoveel zou Intel naar verluidt opzij hebben gezet om AMD te bestrijden: drie miljard dollar. Die strijd zou niet, zoals in het verleden weleens is gebeurd, in een rechtszaal plaatsvinden, maar in de winkels, op prijs dus. Het maakt niet uit wie die strijd gaat winnen, want een duidelijke winnaar is er al: jij, de consument.

De nieuwe hedt-processors van Intel kosten namelijk nog maar de helft van de vorige generatie. Waar je een jaar geleden de 9900X met 10 cores en 20 threads voor een kleine 1000 euro kocht, koop je een instapmodel uit de nieuwe high-end desktopgeneratie voor ongeveer 600 euro. In het hogere segment betaal je voor het topmodel nu geen 2000, maar nog 'slechts' 1000 dollar. Dat levert je een processor met 18 cores en 36 threads op. Het kan overigens altijd nog goedkoper, want AMD verkoopt zijn Threadrippers met 24 cores ook voor ongeveer 1000 euro.

De nieuwe Intel-generatie hedt-processors, kort voor high-end desktop voor wie dat vergeten was, luistert naar de codenaam Cascade Lake-X. Dat geeft aan dat de processors zijn gebaseerd op de Cascade Lake-architectuur, inmiddels de tweede optimalisatie van de Skylake-architectuur en nog altijd op 14nm geproduceerd.

We hebben een versie met 10 cores, de Core i9-10900X, en het topmodel, de 10980XE met 18 cores, in een X299-moederbord geprikt om naar de prestaties van deze generatie processors te kijken. Veel meer dan een prijsverlaging behelst deze generatie niet, hoewel ondersteuning voor 3D XPoint-geheugen en een aantal deeplearninginstructies wel nieuwe toevoegingen zijn, met voor consumenten beperkte toepasbaarheid.

Daartegenover zetten we de nieuwe generatie Threadrippers van AMD. Daarvan zijn twee modellen uitgebracht: de 3960X met 24 cores en de 3970X met 32 cores. Processors en moederborden voor het mainstream-AM4-platform zouden tot 2020 onderling compatibel blijven, maar voor het TR4-platform werden dergelijke uitspraken niet gedaan en we zijn inmiddels, met de derde generatie Threadripper, op het punt gekomen waarop compatibiliteit tussen verschillende generaties niet meer mogelijk is. In het kort: wil je een nieuwe Threadripper met Zen 2-cores aan boord kopen, dan zul je ook een nieuw moederbord nodig hebben.

In deze review kijken we naar de verschillen tussen Intels Cascade Lake X-processors en AMD's nieuwe derde generatie Threadrippers op basis van Zen 2. Wie heeft de beste prijs-prestatie-verhouding, wie heeft simpelweg de snelste processor en wat moet je als consument nu kiezen?